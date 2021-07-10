DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 80 orman işçisinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı