DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
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DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 80 orman işçisinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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