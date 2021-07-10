Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
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Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki tarlada, saat 15.30 sıralarında, anız yakılması sonrası yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz ile sevk edildi. Yangın bölgesine yakın yerleşim yerinin bulunmadığı öğrenilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI
Son dakika: DENİZLİ'DE TARLA YANGINI, ORMANA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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