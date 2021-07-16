Denizli'de tarımsal sulamayı desteklemek için 3 derin su kuyusu açıldı
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Denizli'de tarımsal sulamayı desteklemek için 3 derin su kuyusu açıldı

Denizli'de tarımsal sulamayı desteklemek için 3 derin su kuyusu açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Tavas ve Çal ilçelerinde kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla DSİ tarafından 3 derin su kuyusu açıldı.

Denizli'nin Tavas ve Çal ilçelerinde kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla DSİ tarafından 3 derin su kuyusu açıldı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, gerek Türkiye gerekse dünya genelinde yağışların azalmasının kuraklık tehlikesini beraberinde getirdiğini belirtti.

Denizli ili ve ilçelerine bağlı bazı mahallelerde sondaj çalışmaları yürüttüklerini bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemiz genelinde etkili olan ve DSİ 21. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında da etkisini yüksek derecede hissettiren mevsimsel ve tarımsal kuraklık nedeniyle Denizli ilinde tarımsal sulamanın devamlılığı için Denizli'nin Tavas ve Çal ilçelerinde Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanlarıyla 3 derin su kuyusu açılmıştır. Açılan su kuyuları ile birlikte çiftçilerimizin kuraklıktan en az seviyede etkilenerek, üretimde yaşanacak rekolte kaybının önüne geçilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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