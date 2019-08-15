Denizli'de tarihi gün

15.08.2019 12:48

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor'un 3 bin 380 günlük hasreti yarın son şampiyon Galatasaray önünde son bulacak. Ligde son maçını 15 Mayıs 2010'da Gaziantepspor'la evinde oynayıp 1'inci Lig'e düşen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e 9 yıl, 3 ay sonra yine evinde dönecek. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk ederek lige zorlu bir başlangıç yapacak Denizlispor'da taraftarların yarın saat 20.30'da başlayacak maçta stadı tıklım tıklım doldurması bekleniyor. Yeşil-siyahlı taraftarlar, 100 ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Galatasaray'ı ligde son olarak küme düştüğü 2009-2010 sezonunda 31 Ocak 2010'da ağırlayan Denizli, sarı-kırmızılılarla 11 Kasım 2010'da Türkiye Kupası'nda İstanbul'da rakip oldu. 9 yıl sonra ilk kez Galatasaray maçı oynayacak Denizlispor, rakibiyle şimdiye kadar çıktığı 42 resmi maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik, 28 yenilgi aldı. Geçen sezon 1'inci Lig'i şampiyon tamamladıktan sonra 12 resmi transfer yapıp Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Olcay Şahan'la da anlaşan Denizlispor, transfer yasağını hafta içinde kaldırdı. Yönetim, yeni futbolcuların lisanslarını ilk maça yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. İki şampiyonu karşı karşıya getirecek 90 dakikayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

?STAT 2 AYDA HAZIR

Diğer taraftan, Denizlispor'un Süper Lig'e döndükten sonra tarihinin en büyük tadilat çalışmasını başlattığı Denizli Atatürk Stadı, 2 ay içinde sezona hazır hale geldi. 12 Haziran'da kazma vurulan statta saha zemini 2 metre aşağı alınarak kapasite 15 binden 19 bine çıkarıldı. Yeni serilen çimlerle zemin futbol oynamaya hazır hale gelirken, koltuklar yenilendi, kapalı tribüne de ilk kez 12 loca yapıldı.



Kaynak: DHA