Denizli'de tarihi eser operasyonunda 390 sikke ele geçirildi - Haberler
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Denizli'de tarihi eser operasyonunda 390 sikke ele geçirildi

Denizli'de tarihi eser operasyonunda 390 sikke ele geçirildi
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarihi eser operasyonunda 390 sikke ve 40 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarihi eser operasyonunda 390 sikke ve 40 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Yazır Mahallesi'nde A.B'nin otomobilinde tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin içinde şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait 390 sikke, 40 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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