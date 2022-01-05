Denizli'de tarihi eser operasyonunda 390 sikke ele geçirildi
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarihi eser operasyonunda 390 sikke ve 40 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarihi eser operasyonunda 390 sikke ve 40 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Yazır Mahallesi'nde A.B'nin otomobilinde tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekiplerin içinde şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait 390 sikke, 40 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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