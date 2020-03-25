Denizli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Operasyonda tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen U.D., T.B. (36) ve E.K.'nin (35) bulunduğu otomobili, Pamukkale ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş Roma dönemine ait 3 heykel başı ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA