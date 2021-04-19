Denizli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke bulundu.

Denizli'de düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek