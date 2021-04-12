Denizli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir şüphelinin kullandığı otomobile kent merkezinde operasyon düzenledi.

Araçtaki aramada farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 116 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek