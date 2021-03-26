Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje ele geçirildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje bulundu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy'de bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 390 sikke, 3 yüzük ile 2 haç ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Objeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu