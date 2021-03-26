Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje ele geçirildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje bulundu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy'de bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 390 sikke, 3 yüzük ile 2 haç ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Objeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 395 obje ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:28:34. #1.14#
title