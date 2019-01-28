Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli'nin Honaz ilçesinde durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait buda heykeli ile mozaik ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde E.P'nin (45) tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.



E.P'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon düzenlendi.



Şüphelinin otomobilindeki aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 26 santimetre boyunda buda heykeli ile aslan ve avcı figürlerinin bulunduğu 117'ye 107 santimetre ebatlarında mozaik bulundu.



Ele geçirilen tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.



Gözaltına alınan E.P. işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA