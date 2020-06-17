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Denizli'de taraftarların kalabalık oluşturması yasaklandı

DENİZLİ İl Spor Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftarların futbol müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında salgının yayılmasına sebebiyet verebilecek kalabalıklar oluşturması yasaklandı.

Denizli'de taraftarların kalabalık oluşturması yasaklandı
17.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:05

DENİZLİ İl Spor Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftarların futbol müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında salgının yayılmasına sebebiyet verebilecek kalabalıklar oluşturması yasaklandı. Kentte Spor Güvenlik Kurulu spor müsabakalarına ilişkin toplantı yaptı. Toplantıda, kentteki spor faaliyetleriyle ilgili önemli kararlar alındı. Buna göre, kentteki futbol müsabakalarında taraftarların maç öncesi, esnası ve sonrasında, takım karşılama, uğurlama, kutlamalar için tesislere gitmesine, protesto etme gibi amaçlarla taraftar gruplarının toplanmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Salgının yayılmasına sebebiyet verebilecek kalabalıkların oluşmasına, Yukatel Denizlispor ve diğer Süper Lig takımı taraftarlarının veya taraftar gruplarının stadyum çevresinde veya kentin muhtelif yerlerinde toplanmalarına halk sağlığı için sezon sonuna kadar müsaade edilmeyeceği bildirildi. Denizli'de Süper Lig'de bu hafta cumartesi günü saat 21.00'de Denizlispor-Beşiktaş maçı oynanacak.


Kaynak: DHA

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