Denizli'de tankerden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Denizli'de tankerden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:38
Denizli'de tankerden akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir çimento fabrikasında gerçekleşen 25 ton akaryakıt hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit eden ekipler M.G (29), M.D (52), H.Y (45) ile S.Ö'yi (33) saklandıkları evlerde yakaladı.

Şüphelilerin çimento fabrikasına yakıt getiren tankerlerin bakımını üstlendiği ve bu sırada depolarındaki akaryakıtları çaldıkları iddia edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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