Denizli'de tamirat için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nde bir fabrikanın çatısını onaran İhan Ön, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.

Ambulansla Denizi Devlet Hastanesine kaldırılan Ön, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibinin ifadesine başvuruldu.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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