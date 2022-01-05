Denizli'de tamirat için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nde bir fabrikanın çatısını onaran İhan Ön, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.
Ambulansla Denizi Devlet Hastanesine kaldırılan Ön, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında iş yeri sahibinin ifadesine başvuruldu.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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