Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına 3 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada tepe lambasının altına 2 sigara paketi içine gizlenmiş 90 gram eroin bulundu.

Sürücü ile taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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