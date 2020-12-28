Denizli'de taksi refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir taksinin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir taksinin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yusuf Göçmen (33) idaresindeki 09 T 2063 plakalı taksi Denizli-Antalya kara yolu Acıpayam ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Göçmen ile araçta bulunan yolcular Aslı Koç (28) ile Pınar Dağcı (22), takside sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Koç ile Dağcı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Taksi sürücüsü Göçmen'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan taksinin Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Otogar Taksi durağına ait olduğu ve yolcuların Antalya'ya doğru gitmek üzere akşamüzeri yolca çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek