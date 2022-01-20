Denizli'de, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

KARATAŞ, ADANA (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Metin Karataş (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Denizli- Afyonkarahisar karayolu Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanından çıktığı öğrenilen Metin Karataş yönetimindeki 20 AEA 082 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi istikametine ilerlediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Metin Karataş'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Honaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.