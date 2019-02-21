Denizli'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki yolcu durağına çarptı, ardından takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anda durakta kimsenin bulunmaması ise olası facianın önüne geçti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alaattin Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammer Doğan (33) yönetimindeki 26 KD 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yolcu durağına çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Muhammer Doğan ile otomobildeki Süleyman Doğan (27) ve Mehmet Ali Aldemir (36) araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

Kaynak: DHA