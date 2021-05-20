Denizli'de sürücüler havadan denetlendi
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Denizli'de sürücüler havadan denetlendi

Denizli'de sürücüler havadan denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Jandarma Komutanlığı helikopter destekli trafik denetimlerinde 120 aracı kontrol etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı helikopter destekli trafik denetimlerinde 120 aracı kontrol etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bağlı Trafik ekipleri, Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile Acıpayam- Çameli- Fethiye karayollarında havadan ve karadan uygulama yaptı. helikopter ile havadan izlenilen araçlar, hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama, yakın takipte bulunma ve emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi. Karada belirli noktalarda bulunan trafik ekiplerine bildirilen 120 araç uygulama noktalarında kontrol edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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