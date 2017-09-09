Denizli'de Şüpheli Ölüm

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, dağlık arazide ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu emniyet güçlerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.



Bir gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.