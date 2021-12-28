Son dakika gündem: DENİZLİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU, 6 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika gündem: DENİZLİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU, 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DENİZLİ'de organize suç örgütü kurup, yağma, kasten yaralama, tehdit ve tefecilik gibi 16 ayrı suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de organize suç örgütü kurup, yağma, kasten yaralama, tehdit ve tefecilik gibi 16 ayrı suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma, kasten yaralama, tehdit ve tefecilik suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ruhsatsız 1'i kuru sıkı 2 tabanca, 13 mermi, kama ve çeşitli kişiler adına düzenlemiş toplam 426 bin liralık senet ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: DENİZLİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU, 6 GÖZALTI

Son dakika gündem: DENİZLİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU, 6 GÖZALTI

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