Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.

Narlı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, tarlasında 4 metre derinliğindeki su kuyusunda iki hayvan bulunduğunu fark etti.

112 Acil Yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine AKUT gönüllüleri yönlendirildi.

10 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla su kuyusundan çıkarılan iki çakal, doğaya salıverilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek