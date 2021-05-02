Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı
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Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı

Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.

Narlı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, tarlasında 4 metre derinliğindeki su kuyusunda iki hayvan bulunduğunu fark etti.

112 Acil Yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine AKUT gönüllüleri yönlendirildi.

10 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla su kuyusundan çıkarılan iki çakal, doğaya salıverilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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