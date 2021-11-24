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Denizli'de su deposuna düşen işçi yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de su deposuna düşen işçi yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde inşa halindeki beton su deposuna düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde inşa halindeki beton su deposuna düşen İşçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Kocabaş Mahallesi'nde bir şantiyede su deposu inşaatında çalışan Ömer Çiftçi dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden deponun zeminine düştü.

Kuyudaki işçiyi kendi imkanları ile kurtaramayan çalışanlar itfaiyeden yardım istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kaklık ve Kayalık şubesi ekipleri, mahsur kalan işçiyi sedyeye alarak depodan çıkardı.

Yaralanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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