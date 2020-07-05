Denizli'de sosyal mesafeli düğün
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Denizli'de sosyal mesafeli düğün

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde Tuğçe Aydın ve Batuhan Balcı çifti, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törenle dünya evine girdi.

Denizli'de sosyal mesafeli düğün
05.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:52

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde Tuğçe Aydın ve Batuhan Balcı çifti, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törenle dünya evine girdi.

Çameli ilçesinde yaşayan matematik öğretmeni Tuğçe Aydın (25) ve rehberlik öğretmeni Batuhan Balcı (27), dün düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Hayri Dev Kültür Düğün Salonu bahçesindeki düğün merasimi koronavirüs önlemlerine uygun şekilde yapıldı.

Düğüne gelen davetlilerin salona girişi öncesinde ateşi ölçüldü, dezenfektan ikram edildi. Gelin ve damat misafirlerle tokalaşmadı. Düğüne katılanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Çifte takı takılmadı. Davetliler takılarını sandıklara bıraktı. Çiftin nikahını, Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan kıydı.Düğünlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten damat Balcı, "Herkes gibi biz de pandemiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Bir taraftan da kolaylık da oldu. Eski geleneklerimizden uzak sosyal mesafeli bir düğün oluyor. Aslında çok hayallerimiz vardı ama olmadı. Sonuçta hayat devam ediyor. Ben her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum" dedi. Gelin Tuğçe Balcı ise koronavirüs önlemlerini dikkate aldıklarını vurgulayıp, "Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilki yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok. Gönül isterdi ki daha eğlenceli bir düğün olsun ama olmadı. Sağlık olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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