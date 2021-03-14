Denizli'de sosyal mesafe unutuldu

Havanın kapalı olmasına rağmen Denizli'de vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken sosyal mesafe adeta unutuldu. Orta riskli konumda bulunan Denizli'de korona virüsün önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, vatandaşlar yarın düzenlenecek olan Kabine Toplantısında alınacak yeni kararlı bekliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, restoranların ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile belirli saatlerde hizmet verileceği duyurulmasının ardından geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından bir yoğunluk oluşmuştu. Tüm müşterilerin HES kodunu belirtmesi ve sosyal mesafe kurallarına kafe ve restoranlarda bu hafta uyulduğu görüldü. Mevsiminde etkisiyle havanın kapalı ve serin olması vatandaşları etkilemedi. Kent merkezinde vatandaşlar yoğunluk bir kalabalık oluştururken, sosyal mesafe, maske yer yer unutuldu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan polis ekipleri ise vatandaşların HES kodunu sorgulayarak, maske konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte oluşan yoğun kalabalığın ardından, esnaflar ve vatandaşlar yarın gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınacak yeni kararları merakla beklemeye başladı.

Orta riskli Denizli'de son durum her gün değişmeye devam ediyor

Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı, aşılama hakkında son bilgilerin anlık olarak yer aldığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformuna göre Denizli'de 14 Mart 2021 Pazar günü olarak alınan son rakamlarda 167 bin 960 kişinin aşılandığı görüldü. Korona virüs haritasına bakıldığında ise Sarı renkli olarak orta riskli konumda bulunan Denizli'de haftalık vaka sayısının yer aldığı haritada 27 Şubat - 5 Mart 2021 tarihine göre 100 binde yüzde 38,81 olarak gözlemlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı