Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
15.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:54

Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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