Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına bir gözaltı
Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli A.D. gözaltına alındı.