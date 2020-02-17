Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına bir gözaltı
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Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına bir gözaltı

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:10
Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına bir gözaltı

'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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