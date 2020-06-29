Denizli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, THKP/C ve DEV-YOL'un propagandalarını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, THKP/C ve DEV-YOL'un propagandalarını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, THKP/C ve DEV-YOL'un propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü. Kaynak: AA