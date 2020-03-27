Denizli'de sosyal medyadan provokasyon iddiası
Denizli'de sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
27.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:00
Denizli'de sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto için toplanma çağrısı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheliye "Suç işlemeye tahrik" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
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Kaynak: AA