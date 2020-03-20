Denizli'de sosyal medyadan korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı
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Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, 3. Sayfa

Denizli'de sosyal medyadan korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sosyal medya üzerinden korona virüs konusunda asılsız paylaşımlar yaparak toplumda korku ve paniğe neden olan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

20.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:45
Denizli'de sosyal medyadan korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 1 kişi gözaltına alındı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sosyal medya üzerinden korona virüs konusunda asılsız paylaşımlar yaparak toplumda korku ve paniğe neden olan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden korona virüs paylaşımıyla ilgili olarak E.A., isimli şahsın cumhuriyet savcısının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlaması ile gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada bu tür asılsız paylaşımlara inanılmaması gerektiği vurgusunda da bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Halkımız arasında endişe, korku ve paniğe yol açacak bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili yasal işlemler devam edecektir. Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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