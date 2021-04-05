Denizli'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C, TKP/ML, THKP/C'ye yönelik terör soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek