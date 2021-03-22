Denizli'de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
22.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:52
Denizli'de sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Denizli'de sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda E.A. ile B.D. gözaltına alındı.
Aramalarda bulunan örgütsel doküman, cep telefonu ve SIM karta el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek