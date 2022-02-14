Denizli'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı - Haberler
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Denizli'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

??????? Denizli'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - ??????? Denizli'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, H.T. adlı kişinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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