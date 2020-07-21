Denizli'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı
Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
21.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:06
Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet E, gözaltına alındı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA