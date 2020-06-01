Denizli'de son bir haftalık korona virüs ihlalleri rakamlarla açıklandı
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Denizli'de son bir haftalık korona virüs ihlalleri rakamlarla açıklandı

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 52 şahsa toplamda 30 bin 208 TL para cezası kesildi.

Denizli'de son bir haftalık korona virüs ihlalleri rakamlarla açıklandı
01.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:58

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 52 şahsa toplamda 30 bin 208 TL para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği kaydedildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında son bir hafta içerisinde sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 2 kişiye 2 bin 144 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü 1 kişiye 392 TL ve 20 yaş altı 42 kişiye ise 27 bin 72TL olmak üzere toplamda 30 bin 208 TL idari para cezası işlemi uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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