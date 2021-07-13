Denizli'de son bir haftada 77 kişi tutuklandı
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Denizli'de son bir haftada 77 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada 77 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 89 bin 576 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 89 bin 576 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 132 kişi yakalanırken, 675 farklı asayiş olayında ise 493 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 5 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 89 bin 576 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 132 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 137 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 69 adet fişek, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 2 adet çalıntı spiral makinesi ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 675 farklı asayiş olayında ise 493 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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