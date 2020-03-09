Denizli'de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Denizli'de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi - Haberler
Denizli, 3. Sayfa

Denizli'de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 49 yaralanmalı ve 58 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 22 bin 426 aracın kontrol edildiği belirtildi.

09.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:43
Denizli'de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 49 yaralanmalı ve 58 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 22 bin 426 aracın kontrol edildiği belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığı buna karşın 49'u yaralanmalı, 58'i ise maddi hasarlı olmak üzere toplamda 107 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından22 bin 426 aracın kontrol edildiği, 4 bin 109 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.


382 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 8 araç sürücüsüne ise cezai işlem yapıldığı aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hülya Avşar Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Podolski Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Denizli'de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:58:04. #1.14#