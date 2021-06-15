Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
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Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 79 bin 255 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 79 bin 255 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 183 kişi yakalanırken, 525 farklı asayiş olayında ise 406 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 7 ile 13 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 79 bin 255 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 183 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 157 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 101'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet mermi, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı led televizyon ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 525 farklı asayiş olayında ise 406 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı
Denizli'de son bir haftada 107 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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