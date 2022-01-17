Denizli'de son bir haftada 101 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı ve 38'i yaralanmalı olmak üzere toplam 101 ayrı trafik kazası meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı ve 38'i yaralanmalı olmak üzere toplam 101 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "10 ile 16 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 19 bin 119 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 300 hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 101 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 63'ü maddi hasarlı ve 38'i yaralanmalı olduğu açıklandı.

Öte yandan; ekipler tarafından 68 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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