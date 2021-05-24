Denizli'de son 1 haftada 1'i ölümlü 119 trafik kazası meydana geldi
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Denizli'de son 1 haftada 1'i ölümlü 119 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de son 1 haftada 1'i ölümlü 119 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 56'sı yaralanmalı, 1'i ölümlü olmak üzere toplam 119 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 56'sı yaralanmalı, 1'i ölümlü olmak üzere toplam 119 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 17 ile 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 290 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 214 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 119 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 56'sının yaralanmalı, 62'sinin maddi hasarlı, 1'inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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