Denizli'de son 1 hafta içerisinde 81 trafik kazası meydana geldi
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Denizli'de son 1 hafta içerisinde 81 trafik kazası meydana geldi

14.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:05
Denizli'de son 1 hafta içerisinde 81 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 45'i maddi hasarlı, 36'sı yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 81 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 45'i maddi hasarlı, 36'sı yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 81 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli'de 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 263 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 029 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 81 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 36'sının yaralanmalı, 45'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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