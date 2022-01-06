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Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen F.A. (16), yanına yaklaşan kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırı anı sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerden koşarak yanına geldiği F.A'yı bıçakladığı tespit edilen aynı yaştaki Ö.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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