Denizli'de sokakta havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak ortasında kurusıkı tabancayla havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak ortasında kurusıkı tabancayla havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bir sokaktan ateşli silah sesi gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Havaya ateş ettiği belirlenen B.A, kovalama sonucu kurusıkı tabancayla, 2491 Sokak'ta yakaladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza da kesilen B.A, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA