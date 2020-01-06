Denizli'de sokak köpeği katledildi
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Denizli'de sokak köpeği katledildi

Denizli'de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.

06.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:13
Denizli'de sokak köpeği katledildi

'de bir sokak köpeği yol kenarında eziyet edilerek öldürülmüş halde bulundu.


Olay, Denizli-Uşak karayolu üzerinde meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar gönüllü görevlisi Hasan Müştak (73), Çivril-Çal ilçe yol ayrımında telef edilmiş bir sokak köpeği buldu. Hayvanın kulaklarına ve gözlerine zarar verildiği görülürken, Tavas durumu hemen belediyeye bildirdi. Hasan Müştak Tavas, olayı yargıya taşıyacağını kaydederek, "Bu olayı da yargıya taşıyacağım, nereye kadar gidiyorsa götüreceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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