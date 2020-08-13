Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi
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Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira idari para cezası uygulandı.

Denizli'de sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi
13.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:36

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira idari para cezası uygulandı.

Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, market işleten R.S'nin bir sokak kedisini tekmelediğini gerekçe göstererek şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede güvenlik kamerası kayıtlarında R.S'nin kediyi yolda yürürken tekmelediği görüldü.

Ekiplerce R.S'ye hayvana şiddet uyguladığı suçlamasıyla 900 lira idari para cezası uygulandı.

R.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin iş yerine girerek askıdaki sucukları yediğini, kızarak tekme attığını söyledi.

Hayvana zarar verdiği için üzgün olduğunu anlatan R.S, "O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım. Cezasını 900 lira ödedim. Sosyal medyada abartmışlar." dedi.

Kaynak: AA

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