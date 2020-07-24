Denizli'de sokak eylem ve etkinlikleri yasaklandı Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi üç gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi üç gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemde olduğu vurgulanırken şöyle denildi:

"Kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin ve valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi olası yağma ve infial yaratabilecek olayların engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; ilimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile park-bahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin Denizli il sınırları içerisinde kamu düzenini ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 24 Temmuz Cuma günü itibariyle üç gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA