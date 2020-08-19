Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, 65 yaş ve üzerine sıkı tedbirler getirildi
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Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, 65 yaş ve üzerine sıkı tedbirler getirildi

DENİZLİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mehmet Okur'un başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle sokak düğünlerini yasakladı.

Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı, 65 yaş ve üzerine sıkı tedbirler getirildi
19.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:53

DENİZLİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mehmet Okur'un başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle sokak düğünlerini yasakladı. Meclisten çıkan kararla, 65 yaş ve üstü kişilerin, saat 17.00 ile 19.00 arasında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Gelin, damat, sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derecede yakınları hariç, düğün, nişan, nikah, kına ve sünnet düğünlerine katılmaları da yasaklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Vekili Mehmet Okur'un başkanlığında olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda, Denizli'de son zamanlardaki koronavirüs vakalarının özellikle düğünlerde kurallara riayet edilmemesinden dolayı kaynaklandığı belirtilip, yeni tedbirler alındı. Meclisin aldığı kararlar kapsamında, sokak düğünleri ile nişan organizasyonları yasaklandı. Meclis, ayrıca; okul bahçesi, pazaryeri gibi yerlerde düğün yapılmasına izin verilmemesi, sadece düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın düğün alanı olarak kullanılabilmesine, düğünlerde, yemek ikramının yapılmamasına ve gelin ile damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına da karar verdi.Meclis, 65 yaş ve üzeri kişilerin, gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derece yakınları haricinde, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasının yanı sıra, düğünlerde okul müdürleri, öğretmen, imamlar, muhtarlar gibi kamu görevlilerinden oluşan denetim ekipleri oluşturulması yönünde de karar aldı. Kararda, denetim ekiplerinden bir görevlinin düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ve saat 17.00'den sonra market, pazaryeri ve alışveriş merkezlerine gitmelerinin yasaklandığı da vurgulandı. 65 yaş ve üstü kişiler için cenaze törenleri ile tören sonrası ve sünnet merasimleri sonrası yapılan mevlit ve dua merasimlerine katılmakta yasaklandı. Ayrıca sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere de, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için katılma sınırlaması getirildi.


Kaynak: DHA

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