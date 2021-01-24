Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelide uyuşturucu ele geçirildi
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelide uyuşturucu ele geçirildi

24.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:54
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelide uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kınıklı Mahallesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları R.Ş'nin sokağa çıkma izninin olmadığını belirledi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

R.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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