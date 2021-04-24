Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ana arterlerde ve hafta içi yoğunluk olan noktalarda sessizlik hakim olurken, emniyet güçleri kent merkezinde denetim ve uygulamaların arttırıldığı görüldü.

Denizli'de üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde ana arterlerde ve hafta içi yoğunluk olan noktalarda sessizlik hakim olurken, emniyet güçleri kent merkezinde denetim ve uygulamaların arttırıldığı görüldü.

Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması üç gün olarak uygulanırken, Denizli'de vatandaşların kurallara uyulduğu görüldü. Kentte hafta içi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde ve ara sokaklarda polis ekipleri denetimlerini kısıtlamanın ikinci gününde de devam ettirdi. Bazı cadde ve sokaklarda ise saat 17.00'ye kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıktıkları görüldü.

Denizli'de ana arterlerde ve meydanlarda emniyet güçleri tarafından uygulamaların yapıldığı bölgelerde denetimlerin sıkılaştırıldığı görüldü. - DENİZLİ

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkılaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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