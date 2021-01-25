Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 261 kişiye para cezası kesildi
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 261 kişiye para cezası kesildi

25.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:50
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 261 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 261 kişiye 234 bin 900 lira para cezası verildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 261 kişiye 234 bin 900 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Ocak'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza kesildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 121 kişiye 108 bin 900 lira, hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 121 kişiye de 108 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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