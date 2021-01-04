Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 470 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 470 kişiye para cezası kesildi

04.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:29
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 470 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 28 Aralık-3 Ocak'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 470 kişiye ceza verildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 28 Aralık-3 Ocak'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 470 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza kesildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 163 kişiye 146 bin 800 lira, yılbaşı tatilinde kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye 202 bin 950 lira ceza uygulandı.

Karantina ihlali yaptıkları tespit edilen 15 kişiye 47 bin 250 lira idari para cezası verildi.

Kentte 252 iş yerini denetleyen ekipler, 758 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Enis Arıkan Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 470 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:33:52. #1.14#
title